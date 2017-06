Vem aÃ­ a 5Âª ediÃ§Ã£o da Feira Brasileira do Varejo

A quinta edição da Feira Brasileira do Varejo, a FBV, ganha palco no BarraShoppingSul, entre 12 e 14 de julho. A iniciativa é do Sindilojas Porto Alegre e consagrada no calendário de eventos do RS.. Segundo o presidente da entidade, Paulo Kruse, a Feira já é a maior do país no segmento e este ano chega com muitas novidades.

A expectativa é receber cerca de seis mil visitantes. Com mais de 50 estandes de empresas com soluções tecnológicas para o ponto de venda, gestão e marketing, nesta edição uma das atrações ficará por conta da Trend Store, uma loja conceito, instalada no andar inferior do Shopping, em frente a loja Zara, ofertando nove pontos de experiência aos visitantes com diferentes tipos de tecnologia em cada um deles.

As visitas guiadas, denominadas Varejo Experience permanecem na programação tradicional do evento, com a participação de grupos de lojistas empreendedores que este ano estarão conhecendo a teoria do varejo praticada pela Paquetá, Mercado Brasco, Gaúcha Sports Bar, Enzo Milano, Outback e Redlar, sob a coordenação do técnico do SEBRAE, Fabrício Zortéa.

Como evento paralelo, a FBV conta com o Congresso Brasileiro do Varejo, com especialistas de renome nacional e internacional apresentando cases nas áreas de franquias, inovação, empreendedorismo, economia e marketing digital. Entre os palestrantes está o presidente da C&A, Paulo Correa, que fará a palestra inaugural do Congresso, no dia 12. Ao seu lado, participam Ricardo Rinkevicius, presidente da Starbucks e da Managing Director; Wesley Barbosa, global partner manager do Facebook no Vale do Silício; Luis Artur Nogueira, jornalista, economista e editor da revista Isto É Dinheiro; Alexandre Pellaes, pesquisador do mundo do trabalho, fundador da Exboss.com e sócio da 99jobs.com; Adriane Laste, sócia do Clube Zero; Thiago Pereira, gerente geral de e-commerce da Lojas Marisa; Tania Gomes Luz, CEO and Founder da 33/34; Caio Camargo, editor do site Falando de Varejo e Sérgio Herz, CEO da Livraria Cultura.

Mas não fica nisso, Paulo Kruse aponta outra novidade. “No estacionamento do Shopping, estamos montando um pavilhão com mais de dois mil metros quadrados, onde 40 indústrias têxteis do RS estarão expondo e comercializando seus produtos aos visitantes.

Comentários