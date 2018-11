Vem aí a 14° edição do Festival de Aves Migratórias do RS. Evento acontece entre os próximos dias 15 e 18, em Mostardas/RS

A 14° edição do Festival de Aves Migratórias do RS acontece entre os dias 15 e 18 de novembro, em Mostardas/RS, e contará com atividades voltadas à conservação do meio ambiente, oficinas, palestras e saídas guiadas para observação de aves além de reunir especialistas de diferentes partes do mundo e turistas de todo o país.

Em decorrência da ação que antecede o início do Festival, Juliana Bosi de Almeida, Gerente de Projetos da BirdLife/SAVE Brasil, e uma das apoiadoras do evento, já está em Mostardas para conduzir atividades lúdicas sobre migração e ameaças enfrentadas pelas espécies de aves migratórias.

Essas atividades iniciam na segunda,12, e seguem até a terça, 13 – terá como público alvo estudantes do ensino fundamental das escolas públicas locais – e correrá na Praça Luiz Chaves Martins- localizada no centro da cidade de Mostardas.

