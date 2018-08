Vem aí a 26ª Cavalgada Farroupilha. Evento acontece entre 5 e 9 de setembro, com rota pelo Mercosul

Numa iniciativa do ICF (Instituto dos Cavaleiros Farroupilhas), presidido pelo tradicionalista Dorotéo de Abreu Filho, estará sendo realizada entre 5 e 9 de setembro, a 26ª Cavalgada Farroupilha/3ª Internacional.O evento tem por rota seguir de Yapeyu a São Borja, passando por La Cruz, Alvear, Quay Grande, Santo Tomé, concluindo o novo roteiro turístico de 260 km. São vários os objetivos da Cavalgada, segundo o presidente do ICF. Entre eles, criar mais uma Rota de Turismo Histórico de formação histórica do Ser Gaúcho, acompanhado pela mídia em dois países; além de abrir a Semana Farroupilha de São Borja, e ainda filmar o documentário “O Sábio Bonpalnd” e descerrar uma placa alusiva ao homenageado e ao evento na casa onde ele viveu em São Borja.

Aimé Jacques Alexandre Goujaud Bonpland (botânico, médico, cientista, explorador, filantropo, educador, político, comerciante e industrial francês), viveu no Paraguai, Brasil e na Argentina, entre 1818 e 1858, e foi sepultado no cemitério de La Cruz, em Passo de Los Libres.

Segundo Dorotéo de Abreu Filho, o ICF tem por lema “Fazendo Pátria, Semeando Cultura”. No caso das Cavalgadas, o objetivo é promover a história humana, rotas de turismo em culto aos heróis do passado e do presente, ligados à história gaúcha sul-americana, integrando o Mercosul pelo turismo e cultura.

