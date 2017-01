Vem aÃ­ a 2Âª ediÃ§Ã£o do Torneio de Bocha na Areia

Sob a chancela da Farmácias Mais Econômica, e apoio do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e SABA, a Rede Pampa promove no litoral a segunda edição do Torneio de Bocha na Areia. O evento movimentou a orla no ano passado e promete repetir o sucesso, agregando veranistas e adeptos do esporte. Estão programadas quatro disputas, cada uma com duas duplas. A primeira será em Torres, dia 21 de janeiro e a segunda dia 28 de janeiro, em Capão da Canoa. Na sequência, o evento ganha palco em Tramandaí, dia 04 de fevereiro e em Xangri-lá, na sede Campestre da SABA, dia 11 de fevereiro. A final será em Xangri-lá, dia 19, com a entrega do Troféu Rede Pampa e medalhas aos três primeiros colocados. Todas as disputas estão marcadas para às 09h, sendo que em Xangri-lá serão às 09h30min.

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas no hotsite www.pampa.com.br/bocha

