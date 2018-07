Vem aí a 2ªTaça de Bocha de Tramandaí-RS e o 29º Festival Nacional do Peixe e Frutos do Mar, dias 21 e 22, em Tramandaí

A Asserbocha – Associação Esportiva Recreativa e Cultural de Bochófilos de Nova Tramandaí-Tramandaí -RS promove a Segunda Taça de Bocha de Tramandaí-RS e o 29º Festival Nacional do Peixe e Frutos do Mar, que acontece dias 21 e 22 de julho, na cidade litorânea. O evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Desporto de Tramandaí.

A Taça de Bocha conta com a participação de aproximadamente 24 equipes, representantes de clubes de todo o RS. A abertura será as 8h30min do dia 21 e o clube servirá alimentação no local

Maiores informações com Mauro de Brito, diretor de esporte da Associação pelo fone e whatsApp 992875513.

O grupo de integrantes da Associação, envolvendo associados e atletas, representa a cidade de Tramandaí em torneios em todo o Estado e principalmente, em três campeonatos regulares no litoral, em jogos semanais de ida e volta, nas cidades de Magistério, Pinhal, Cidreira, Imbé, Osório, Rainha do Mar, Capão da Canoa, Capão Novo, Arroio Teixeira, Areias Brancas e Torres.

Além destas atividades, presente o ano todo com a integração de atletas de diversos bairros de Tramandaí, a nova diretoria está iniciando projetos e obras de estruturação, reforma e manutenção, necessárias, mediante esforço de seus associados e parceria com o poder público Municipal e membros da comunidade, com objetivo dar continuidade a suas atividades fins e de agregar novos projetos culturais e desportivos.

A Primeira Taça de Bocha de Tramandaí aconteceu durante as festividades da Festa Nacional do Peixe em 2017, realizada pela Asserbocha, passando a fazer parte desde então desta Festa tradicional do calendário de eventos do Estado.

