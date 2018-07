Vem aí a 37ª edição da Expoagas. Evento acontece entre 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre

Estão abertas, desde 1º de julho, as inscrições para a 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, maior evento da área no Cone Sul, que ocorre entre os dias 21 e 23 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre (RS). O encontro é promovido anualmente pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com foco na qualificação e na realização de negócios entre varejistas e expositores.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.agas.com.br. Até o dia 18 de agosto não há taxa para supermercadistas, representantes de padarias, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de 1,99, petshops e hotéis. Os valores para demais participantes variam de R$ 30,00 a R$ 150,00.

A edição de 2018 da Expoagas terá palestras e seminários buscando a qualificação do profissional da área em seus diversos perfis e segmentos, como são as propostas do Agas Jovem e do Agas Mulher. Entre os nomes confirmados para o ciclo de palestras, estão os jornalistas Ricardo Boechat e Piangers, o especialista em relações internacionais e diplomacias empresariais Marcos Prado Troyjo, a antropóloga Miriam Goldenberg e o hipnólogo Rafael Baltresca.

Deixe seu comentário: