Vem aí a CPI para apurar calotes no Badesul

Por iniciativa do líder do governo na Assembleia, deputado Gabriel Souza (PMDB), e do deputado Marlon Santos (PDT), começou a coleta de assinaturas para um pedido de criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar detalhes dos empréstimos milionários concedidos pela instituição durante o governo Tarso Genro a empresas que até agora deram o calote nestas operações. Por conta desta e de outras operações atípicas, o Badesul perdeu as condições de operar no mercado depois que o BNDES anunciou o descredenciamento da instituição para repasse de recursos.

A Lava-Jato chega a Porto Alegre

A notícia causa furor nos meios políticos: a Polícia Federal confirma a existência, no âmbito da Operação Lava-Jato, da denúncia de que as obras da 3a- Perimetral de Porto Alegre, iniciadas em 2004, teriam rendido propinas a vários agentes políticos gaúchos. A próxima etapa será a divulgação dos primeiros nomes de beneficiários do esquema.

Sérgio Afonso Manica é Cidadão de Porto Alegre

A Câmara de Porto Alegre realiza sessão hoje para conceder o Título de Cidadão de Porto Alegre ao tabelião Sérgio Afonso Manica. A proposta aprovada pelo Legislativo teve a autoria do vereador Márcio Bins Ely (PDT). Segundo o parlamentar, Manica merece a homenagem “pela significativa trajetória de vida dedicada ao serviço notarial, atividade de grande relevância exercida principalmente na capital gaúcha”. Sérgio Afonso Manica é tabelião de notas na Comarca de Porto Alegre desde junho de 1995.

Doação de órgãos

Coordenador da Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos, o deputado Adilson Troca (PSDB) lembra que neste dia 27 de setembro o mundo celebra do Dia do Doador de Órgãos. A data internacional, explica o deputado, mostra que a luta pela vida não depende de nacionalidade. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, hoje são mais de 34 mil brasileiros que amargam a angústia da espera por um transplante. A Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos da Assembleia Legislativa trabalha desde 2005 em parceria com sindicatos, conselhos profissionais, entidades, ONGs, Ministério Público, Poder Judiciário e Executivo pela divulgação de informações sobre a Doação de Órgãos.

Vale a Lei: bancos têm de garantir 30%

Acolhendo uma petição da seção gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a juíza Anita Lübbe, titular da 13a- Vara do Trabalho de Porto Alegre, decidiu aceitar o pedido de liminar para que o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região garanta o restabelecimento de 30% do atendimento em agências localizadas em órgãos da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho em todo o RS. A medida, porém, vale apenas para as agências que atendem aos foros judiciais.

