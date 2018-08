Vem aí a Expo Motor Home Show 2018. evento acontece entre os dias 23 e 25 de novembro, nos Pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo (RS)

Vem aí a EMHS Brazil 2018 ( Expo Motor Home Show), também chamada de Feira Internacional de Caravanismo & Campismo. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de novembro, nos Pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo (RS). A cidade foi escolhida por concentrar a maioria das indústrias do setor. Por isso mesmo, estão sendo esperados no evento cerca de 80 expositores e 10.000 visitantes brasileiros e sul-americanos. Centrada no conceito “Seu sonho mais perto do que você imagina”, a feira visa desmistificar a equivocada imagem de que estes veículos de recreação são privilégios dos mais afortunados, até mesmo porque o mercado nacional oferece opções a preços acessíveis.

Mais informações no https://expomotorhome.com/ ou (54) 3066-0422 e atendimento@expomotorhome.com

A força do caravanismo

O chamado “Caravaismo” ganha a cada dia mais adeptos no mundo todo. Trata-se de uma modalidade que se tem desenvolvido na Europa desde os anos 60, em especial no início da década, com a adaptação dos furgões – as motocasas : mais conhecidas atualmente como motor homes –, seja da forma artesanal ao gosto dos clientes (sofisticação, conforto, etc.) ou industrial em larga escala, como foi o caso do modelo Westfalia da Volkswagen (Kombi) que permitiu a vida no seu interior, mesmo temporária como nas viagens, com a preparação de refeições e pernoites, dispondo de cozinha, frigorífico, armários, cama, dentre outras facilidades.

O caravanismo pode ser resumido no ato de acampar fazendo uso de veículo enquanto o campismo nômade utiliza a barraca como principal equipamento, destacando que acampar consiste basicamente em se fazer turismo levando o seu próprio abrigo.

Modernamente, o caravanismo constitui-se numa modalidade híbrida de turismo, lazer e aventura que se pode utilizar com estacionamento para pernoites de modo livre em qualquer local não proibido ou adequado, incluindo parques de campismo. Para a sua prática torna-se fundamental a utilização de motor home – basicamente, casa colocada com adaptação industrial sobre chassi de um portador (veículo) como furgão ou similar.

