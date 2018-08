Vem aí a Feira Medieval SESC, dias 11 e 12, no SESC Protásio Alves, com muitas atrações

Levar educação e informação às comunidades. Esta é uma das missões do SESC-RS, reiterada permanentemente. Um exemplo chega agora com a Feira Medieval SESC, que acontece no final de semana (11 e 12), no SESC Protásio Alves, com ampla programação que visa também celebrar o Dia dos Pais. O evento “ganha grandiosidade”, como atesta o gerente da unidade, Gilberto Luiz Braga. Ele diz que uma primeira edição ganhou palco no primeiro semestre, em São Leopoldo, mas a edição em Porto Alegre deverá superar as expectativas, tanto com relação ao porte do evento quanto ao público. São esperadas cerca de 10 mil pessoas/dia durante a realização da Feira Medieval.

Música, dança, desfiles, alimentação e atividades esportivas são as bandeiras da Feira que objetiva resgatar hábitos e cultura medieval, apontando as tradições que marcaram o estilo de vida dos povos na idade média. Uma das atrações é o Bando Celta. O grupo atua há cerca de cinco anos no RS, se apresentando em eventos, feiras e celebrações informais e estará presente levando aos participantes “uma releitura da música celta, além de músicas autorais do próprio grupo”, como menciona um de seus integrantes, Tales Melati.

O Bando Celta deu seus primeiros passos em Porto Alegre, com apresentações na Usina do Gasômetro e em seguida chegou ao interior gaúcho, principalmente ganhando a preferência da região serrana. A gaita de fole, originária da Galícia, além de roupas da época, dão personalidade ímpar aos quatro integrantes do grupo, que promete animar a Feira.

O SESC pede aos participantes 1 quilo de alimentos não perecíveis como ingresso, para serem distribuídos através do Projeto Mesa Brasil, da instituição. O SESC-RS fica na Av. Protásio Alves, 6220 com estacionamento. O horário da Feira se estende entre 11h e 20h30min, tanto no sábado quanto no domingo. “Teremos Food Truck e também o restaurante do SESC aberto para os pais que desejarem comemorar o seu dia em nosso evento”, finaliza Gilberto Luiz Braga. Ele diz ainda que a Feira Medieval já está inserida no calendário oficial do Sistema Fecomércio-RS. (Clarisse Ledur)

