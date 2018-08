Vem aí a oficina “Boas práticas em aleitamento materno: problemas e soluções.” Evento acontece dia 25, entre 13h30m as 15h, na UlbraTech, em Canoas

“Boas práticas em aleitamento materno: problemas e soluções.” Este é o tema de uma oficina que acontece no próximo dia 25, entre 13h30min e 15h, na UltraTech, em Canoas, dentro das comemorações do Agosto Dourado, mês escolhido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para celebrar e incentivar o aleitamento materno.

À frente da oficina está Carolina Bastos, Consultoria Materno-Infantil, que reitera o objetivo da iniciativa, “aberta à comunidade e com foco em promover e tirar a dúvidas sobre aleitamento materno para pessoas com deficiência e público em geral”, aproveitando igualmente a passagem da Semana de Nacional da Pessoa com Deficiência.

Segundo ela, “esta oficina vai premiar pela primeira vez PcDs (pessoas com deficiência), com tradução simultânea em libras para deficientes auditivos e vamos procurar oferecer alternativas para mães com deficiência física de como carregar seus filhos e facilitar a amamentação com base nas melhores práticas em saúde, tanto para mãe quanto para os bebê”.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas e maiores informações sobre o evento também podem ser obtidas através do endereço eletrônico http://expotai.com.br/oficinas

A oficina “Boas práticas em aleitamento materno: problemas e soluções” está inserida na programação da 2ª ExpoTAI (2ª Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão), tendo por palco a UlbraTech, em Canoas, entre 23 e 25 de agosto (quinta e sexta, entre 10h às 20h, e sábado entre 10h às 17h).

O evento tem por objetivo dar visibilidade às tecnologias assistivas desenvolvidas e comercializadas no Rio Grande do Sul, apresentando produtos e serviços tanto prestadores, empresas e indústrias; quanto universidades, com pesquisas e buscas de soluções em andamento.

Também fazem parte da ExpoTAI os eixos temáticos de cultura, paradesporto, divulgação e interação entre diversos públicos; associações, integração e trocas de experiências entre pessoas que trabalham em prol das pessoas com deficiência. O evento é realizado pela fundação estadual Faders e parceiros públicos e privados.

