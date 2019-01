Vem aí a terceira edição do Verão em Picada Café. Evento acontece entre 26 de janeiro e 17 de fevereiro na serra gaúcha

Numa realização da Prefeitura de Picada Café, em parceria com a Associação Cultural de Picada Café, acontece entre os dias 26 de janeiro e 17 de fevereiro a terceira edição de um evento que movimenta toda a serra gaúcha. É o Verão em Picada Café, que durante o período, sempre às sextas, sábados e domingos, estará oferecendo ao grande público diversas opções de lazer, entretenimento e esportes, com muito contato junto à natureza.

Como novidade, entre outras, está o Circuito de Aventuras, envolvendo arvorismo e tirolesa, além do Futebol de Bolha, atividade que este ano ganha apoio do SESC Lazer. O volei de areia nas categorias masculino e feminino, além da 1ª Etapa Gaúcho de Downhill estão entre as atrações, ao lado de caminhos e trilhas. Segundo a secretária de Turismo do município, Cléri Spindler, as opções são destinadas às famílias. Em 2018, o evento recebeu entre 5 e 6 mil visitantes, número também esperado para esta edição.

Sabores e cafés da colônica estarão sendo ofertados, além de shows acústicos com artistas locais, numa valorização dos talentos da região. Além disso, segundo a secretária de Turismo, outra novidade fica para a escolha das soberanas, que será no próximo dia 08, representando a Picada Café e municípios vizinhos. “Elas estão sendo preparadas, com aulas de oratória, fonoaudiologia e postura. Tudo com muito preparo e acompanhamento dos pais”.

O prefeito em exercício, Márcio Schons, destaca o apoio da Câmara de Vereadores ao evento, bem como todas as secretarias “porque a gente sabe que o município precisa crescer e temos espaço para isto”. Ele inclusive salienta uma das ações da Prefeitura que é a abertura do gabinete do prefeito e secretarias ao público mirim, que por um período de um dia ao longo do ano assumem as pastas numa verdadeira troca de experiências entre órgãos públicos, escolas e família. Picada Café foi um dos municípios pioneiros neste projeto, que já repercute e é seguido por outras localidades do interior gaúcho.

Como sempre, O Verão em Picada Café ganha palco no Parque Jorge Kuhn. O local fica a 15 quilômetros de Nova Petrópolis, pela BR 116, a 45 quilômetros de Caxias do Sul, a 50 de Gramado e a 80 de Porto Alegre. Mais informações pelo site do evento www.picadacafe.rs.gov.br. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O prefeito em exercício e a secretária de Turismo estiveram visitando a Rede Pampa para divulgar o evento e foram recepcionados por Sabrina Freitas, coordenadora de Marketing e Eventos do Gupo e por Lucas Garske.

Deixe seu comentário: