Vem aí mais um Festival do Chopp de Feliz. Evento ganha edições dias 7 e 14 na Associação Cultural e Esportiva de Feliz

A comitiva do Festival do Chopp de Feliz esteve visitando a Rede Pampa na manhã desta segunda-feira (02), representada pelo seu presidente, Faustino Marciny e pelas soberanas Pâmela München (rainha) e Natália Petry Herzer (princesa). Com 22 e 20 anos respectivamente, elas estarão à frente dos principais eventos da região até o próximo ano. O Encontro de Cervejas Artesanais (novembro de 2018) e a Festa do Morango e da Amora (novembro de 2018) são alguns deles, entre outros em parceria com a Prefeitura de Feliz.

Pâmela é estudante de agronomia e Natália de nutrição e estão entusiasmadas com as novidades do Festival deste ano. Elas contam que uma delas é a venda antecipada dos ingressos, pelo site festivaldochopp.com.br, com vantagens em parcelamento. Na compra antecipada, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 110,00 reais para mulheres e R$ 140,00 para homens, enquanto que na compra na hora do evento ficam por R$ 130,00 para o público feminino e R$ 170,00 para o masculino.

Segundo o presidente do Festival e vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Feliz, que sedia a festa, Faustino Marciny, os ingressos também poderão ser adquiridos em 20 estabelecimentos participantes, tais como Lojas Multisom e CR Mentz cujos endereços também podem ser encontrados no site do Festival.

Além do bom chopp que carateriza o Festival, pelo segundo ano sendo fornecido pela empresa ALTENBRUCK, muitas atrações, shows, música e gastronomia típica estarão sendo ofertadas aos visitantes. São aguardadas nos dois dias de realização cerca de 16 mil pessoas, com uma previsão de consumo de 40 a 45 mil litros de chopp. As portas da Associação abrem às 21h e fecham às 06h da manhã nas duas noites, o que garante diversão durante toda a noite e madrugada.

O Festival acontece há 51 anos ininterruptos e foi idealizado por Vitor Ruschel, seguindo modelo da Oktober, na Alemanha. Feliz conta hoje com cerca de 14 mil habitantes e tem este Festival e outras iniciativas como destaque do calendário de eventos do RS.

