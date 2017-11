Vem aí mais uma edição do Expo MOTOR HOME Show

Com 82 expositores, novidades e lançamentos, expectativas de bons negócios, apresentando o que de mais moderno e avançado existe no mercado, começa na próxima 6ª. feira, dia 24, a EMHS BRAZIL 2017 (Expo MOTOR HOME Show) que se estenderá até domingo, tendo como local o Pavilhão da FENAC em Novo Hamburgo ( RS ) – a cidade foi escolhida estrategicamente porque a região concentra a maioria dos fabricantes. Abertura oficial às 10h00 com a presença de autoridades e convidados especiais. Acesso pelo Portão 1E (Externo) e, logo após, na Recepção do Pavilhão 12 (Rua Araxá, 505). Na sequência, haverá coletiva de imprensa com o presidente do evento – Alexandre Boff (profundo conhecedor do caravanismo e campismo) –, que apresentará dados estatísticos do setor.

Das 14h00 às 15h30min., ocorrerá a palestra do Gerente do Departamento de Relacionamento Institucional do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Cláudio Rabelo Figueredo = Linhas de Crédito & Financiamento para os Produtores de Veículos de Lazer e Similares voltadas para Projetos de Investimentos em Expansão, Modernização e Inovação; Aquisição Isolada de Máquinas; e Capital de Giro. Programa no http://www.expomotorhome.com/palestras.html – conferências de igual importância e do imediato interesse dos proprietários ou futuros usuários de motor homes.

São esperados 6.000 visitantes de quase todas as regiões do país, além de empresários sul-americanos, neste caso, visto que houve uma colaboração das missões diplomáticas brasileiras no exterior na divulgação. Adicionalmente, no âmbito nacional, o imprescindível apoio na promoção do evento por parte de dezenas de entidades e instituições.

Já em lugar externo apropriado e completa infraestrutura (luz, água e sanitários), será realizada a EXPOCAMPING – estacionamento para receber 200 veículos dos tipos motor homes ou trailers, além dos campistas com as suas barracas, visando atrair um público qualificado – aliás, o que caracteriza a EMHS BRAZIL 2017 em todos os seus aspectos.

Mesmo em sua 2ª. edição, já vem sendo considerada uma das mais importantes Feiras de Negócios dos setores de motor homes, trailers, reboques, engates e veículos de recreação & lazer. A Neway RVs, por exemplo, espera concluir vendas para os 10 meses subsequentes à realização da Exposição, ou seja: R$ 3 milhões. Por parte das montadoras: Mercedes-Benz e Renault.

A visitação, mediante a compra de ingresso (inclusa a participação nas palestras), poderá ser feita na sexta-feira e no sábado das 09h00 às 21h00 e no domingo das 09h00 às 18h00. Informações: http://www.expomotorhome.com/ ou: (54) 3066-0422 | atendimento@expomotorhome.com.

