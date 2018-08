Vem aí mais uma Expoagas, entre os dias 21 e 23 de agosto, na Fiergs. Evento vai gerar mais de 500 milhões em negócios

Principal ponto de encontro, qualificação e negócios entre varejistas e fornecedores do Cone Sul, a 37ª Expoagas 2018 (Convenção Gaúcha de Supermercados) reunirá cerca de 48 mil pessoas ligadas à cadeia do abastecimento no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, entre os dias 21 e 23 de agosto, oportunizando à indústria o lançamento de mais de 800 produtos e garantindo ao varejo atualização, capacitação profissional e oportunidades de negócios junto aos 372 expositores da feira.

Ampliada, a Expoagas 2018 contará nesta edição com um espaço internacional, que reunirá marcas consagradas, fabricadas por grandes multinacionais, e um circuito de negócios, congregando pequenos fornecedores gaúchos em uma área exclusiva à indústria regional. Cada vez mais abrangente e atrativo a outros setores do comércio, o evento deve movimentar R$ 506 milhões em negócios somente durante os três dias, refletindo, nos estandes, as tendências de mercado que vão dar o tom dos hábitos de consumo dos gaúchos no segundo semestre deste ano nos estandes.

Realizada há 18 anos no Centro de Eventos Fiergs, a Expoagas vai oportunizar, em 2018, que novas empresas participem da mostra como expositoras. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, a concorrência pelos espaços e a limitação física dos pavilhões fizeram a entidade buscar alternativas para permitir que pequenas fornecedoras locais pudessem participar da feira. “Nosso objetivo é viabilizar uma participação maior de gaúchos no encontro, já que teremos supermercadistas dos 27 estados brasileiros e de pelo menos nove países fazendo negócios na Expoagas 2018. O circuito de negócios que estamos lançando em área anexa às palestras técnicas vai possibilitar que 35 novas indústrias regionais levem seus produtos, equipamentos e serviços aos visitantes. É isso que buscamos, já que um varejo só é efetivamente forte quando a indústria também é pujante”, afirma o presidente da Agas.

Outra novidade desta edição, o Espaço Multinacionais, localizado no terceiro andar do Teatro do Sesi, terá três grandes expositoras apresentando produtos fabricados por multinacionais das áreas de alimentos e higiene pessoal. “Será um espaço em que que estas grandes empresas vão estreitar relações com seus clientes. Assim como teremos mais presença da pequena indústria gaúcha, também queremos oportunizar negócios para as grandes empresas. Este é o espírito da Expoagas 2018, uma feira de todos e para todos”, destaca Longo.

