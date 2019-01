Vem aí o 1° Fórum Nacional sobre Crimes Econômico-Financeiros

A APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais) promoverá o 1º Fórum Nacional sobre Crimes Econômico-Financeiros em Curitiba, entre os dias 12 a 14 de março de 2019, no Teatro Positivo, em Curitiba (PR). As inscrições podem ser realizadas no site forumcrimesfinanceiros.org.br. O Fórum multidisciplinar promoverá a troca de conhecimentos entre profissionais que se dedicam ao combate à lavagem de dinheiro e a corrupção através do uso de técnicas científicas com aplicação da tecnologia e fundamentação jurídica.

A abertura oficial do Fórum acontecerá no dia 12 de março às 19h, e terá falas de Marcos de Almeida Camargo (presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais/APCF) e do economista e reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins. Em seguida, a mesa redonda magna “Provas circunstanciais e provas técnico-científicas na persecução penal: visão dos operadores do Direito” reunirá o diretor-geral da Polícia Federal Maurício Leite Valeixo, o Procurador da República Roberson Henrique Pozzobon, o advogado René Ariel Dotti e o Perito Criminal Federal Adilson Carvalho Silva.

Durante o Fórum, serão discutidos temas como: O real peso da corrupção estatal no desenvolvimento nacional; Compliance anticorrupção e lavagem de dinheiro; Colaboração premiada em crimes financeiros; Do Caso Banestado à Operação Lava-Jato; Provas circunstanciais e provas técnico-científicas na persecução penal; Transparência e combate à corrupção nos setores público e privado; entre outros. A expectativa é de que 2,5 mil pessoas participem do evento.

Caráter assistencial

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais – APCF é uma Entidade representativa de classe, de âmbito nacional, de caráter eminentemente assistencial, cultural, sem fins lucrativos.

Foi fundada em 10 de março de 1989, em Brasília, onde está sediada. A APCF tem representação nas 27 Unidades da Federação por meio das diretorias regionais, e conta, atualmente, com mais de mil associados.

Sua principal missão é defender a atividade da criminalística no âmbito federal, resguardando sua isenção e qualidade com fins a obtenção da Justiça.

Serviço

Data: 12 a 14/03

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

Horário: Dias 12 e 13 (das 8h30 às 22h) | Dia 14 (das 8h às 17h30)

Realização: Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)

Apoio: Universidade Positivo

Organização: MarkMesse

Informações: 41-3521.6226

Deixe seu comentário: