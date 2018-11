Vem aí o 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração. Evento abre as portas dia 09, sexta-feira, no Bourbon Wallig, com peculiaridades, peças exclusivas e cultura de mais de 15 países

O Bourbon Wallig, na Capital, se prepara para receber um grande evento. É o 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração, que abre suas portas dia 09 (sexta-feira) e se estende até o dia 25 deste mês no quarto andar do estabelecimento. Serão mais de 50 expositores, que estarão levando ao público opções em artigos de decoração, objetos de cama e mesa, utilidades domésticas, roupas e acessórios e móveis, entre outras, a preços acessíveis, “sem intermediários”, como atesta a idealizadora do Outlet, Carmem Fernandes. “Este é um dos diferenciais do evento, com expositores comercializando diretamente seus produtos, o que permite bons preços e produtos diversificados e exclusivos”. As peças, segundo ela, deverão variar entre R$ 5 e R$ 5 mil reais.

Antecipando o Natal, a feira oferece aos consumidores excelentes alternativas de presentes para a data. O foco ainda ganha caráter social, uma vez que o ingresso é gratuito, mas quem desejar pode contribuir espontaneamente com um brinquedo usado, para doação a crianças de instituições carentes do cenário local.

O 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração contará com diversidade cultural de países como Tunísia, Índia, Indonésia, Turquia, Paquistão, Tailândia, Japão, Peru, Bolívia, Equador, Quênia, África do Sul, Egito, Senegal e Brasil. São esperados mais de 25 mil visitantes no período da feira.

