Vem aí o 6º Encontro do Dia Nacional da Doação de Órgãos. Será no dia 27, no Hospital São Lucas da PUCRS

A Organização de Procura de Órgãos 2 (OPO2), situada no Hospital São Lucas da PUCRS, promove o 6º Encontro do Dia Nacional da Doação de Órgãos. Com entrada gratuita, o evento é destinado para os profissionais da saúde e abordará assuntos como a situação das Doações e dos Transplantes no Estado. O encontro acontece no dia 27, às 13h, no auditório do prédio 9 da PUCRS, e as inscrições podem ser realizadas através do site hospitalsaolucas.pucrs.br/lista-de-eventos/, a partir de 06 de agosto.

