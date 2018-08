Vem aí o Congresso Internacional de Oncologia. Evento acontece entre 8 e 11 de agosto, no Hotel Plaza São Rafael

Terá início na próxima semana o Congresso do Hospital Santa Rita, evento que será uma oportunidade de compartilhar experiências com renomados profissionais das principais instituições de oncologia do país e do exterior. Serão debatidos, de forma multidisciplinar, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer e a reabilitação do paciente oncológico. As atividades do congresso serão em torno de áreas temáticas, como: cabeça e pescoço; coloproctologia; esôfago/estômago; fígado, vesícula biliar e pâncreas; ginecologia; hematologia; mastologia; melanoma; pulmão; sarcoma; urologia; prevenção; cirurgia, UTI e multiprofissional. “O Congresso do Hospital Santa Rita irá apresentar, além de grandes avanços na área da oncologia, alternativas para se agilizar o acesso da população ao diagnóstico e tratamentos, além de verificar o que pode ser feito para diminuir o número de judicializações na saúde, buscando assim, qualificar o cuidado com a saúde da população gaúcha”, informa o diretor médico do Santa Rita, Dr. Carlos Eugênio Escovar.

Alguns destaques

Palestrantes internacionais: Luis Souhami, professor do Departamento de Oncologia da McGill University (Canadá); Miguel Srougi, referência em urologia, é o nome mais respeitado em cirurgias de câncer de próstata; Rafael Coelho, especialista em cirurgia robótica pelo Florida Hospital (instituição de referência na técnica de cirurgia robótica); além de Antonio Armando (Angola), Jeffrey Milsom (EUA), Joan Palou (Espanha), Oscar Andriani (Argentina), Rogerio Castilho (EUA), Sergio López (Nicarágua) e Alan Dal Pra (EUA).

Atividades voltadas para a comunidade, como oficinas de formação de multiplicadores da prevenção do câncer, onde estudantes do Ensino fundamental, de 8 a 12 anos, através de acordo de cooperação entre o Hospital Santa Rita e a Secretaria Estadual de Educação, poderão participar de dinâmicas pedagógicas interativas como forma de ampliar a atenção das crianças ao tema.

Contexto

A partir da década de 1960, o câncer surgiu como uma das maiores causas de morbi-mortalidade no mundo, tornando-se, com o passar dos anos, a segunda maior causa de morte, sendo suplantado somente pelas doenças cardiovasculares. Existem estudos e avaliações internacionais sugerindo que, a partir de 2020, o câncer supere as doenças cardíacas como principal causa de morte no mundo. Junto com este crescimento, surgem também inúmeros avanços no seu diagnóstico, tratamento e prevenção, que variam conforme o país, região e o acesso à saúde de cada pessoa.

Hospital Santa Rita

Referência nacional em prevenção, diagnóstico e tratamento na área de oncologia, o Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre envolve todas as especialidades médicas cirúrgicas e clínicas relacionadas ao câncer, e conta com atualizados centros para diagnóstico e tratamento, como o Centro de Prevenção de Câncer, Radioterapia e o Núcleo de Novos Tratamentos em Câncer. Há 50 anos atuando na área de assistência, ensino e pesquisa, o Hospital Santa Rita é o primeiro hospital exclusivamente de câncer do Rio Grande do Sul e vem, durante todo esse período, prestando relevantes serviços para a sociedade gaúcha e brasileira. Sua área física é composta por 202 leitos (internação e UTI) e sete salas cirúrgicas. Realiza, anualmente, mais de 150 mil atendimentos ambulatoriais, 6.791 internações, 8.789 procedimentos cirúrgicos, além de mais de 30 mil aplicações de quimioterapia e 280 mil sessões de radioterapia.

Serviço:Congresso do Hospital Santa Rita/ 8 a 11 de agosto de 2018/ Hotel Plaza São Rafael

Informações em http://congressosantarita.com.br/

