Vem aí o horário político: Geraldo Alckmin terá cinco minutos e meio de tempo na TV, o candidato do PT contará com mais de dois minutos e Jair Bolsonaro ficará com oito segundos

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nessa quinta-feira os tempos de TV destinados à propaganda eleitoral de cada coligação que disputa a Presidência da República. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, terá mais de cinco minutos e 32 segundos em cada um dos blocos de 12 minutos e meio destinados aos presidenciáveis. A veiculação começará em 1º de setembro.

É mais que o dobro do destinado ao candidato do PT (segundo maior espaço), com dois minutos e 32 segundos, enquanto Jair Bolsonaro – cujo partido, o PSL, fechou aliança apenas com o também nanico PRTB – terá apenas oito segundos.

A sigla petista lançou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de voto, mas ele deve ser substituído pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, já que Lula deve ser declarado inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

Demais candidatos

O candidato do MDB, Henrique Meirelles, é o terceiro com maior tempo de TV, somando um minuto e 55 segundos. Ciro Gomes, do PDT, terá 38 segundos, enquanto Marina Silva (Rede) terá à disposição 21 segundos. Já Álvaro Dias, do Podemos, terá 40 segundos.

O TSE também realizou um sorteio para definir a ordem em que os candidatos aparecerão na propaganda para a Presidência da República. Marina será a primeira, enquanto Meirelles será o quarto a aparecer, seguido por Ciro. Alckmin será o sétimo, enquanto a coligação do PT, que pretende mostrar Lula, será a nona.

Deixe seu comentário: