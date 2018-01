Vem aí o Mesa & Moda, dia 31, no Dado Bier do Bourbon Country

Nesta próxima quarta-feira (31), a partir das 19h30min, o Dado Bier do Shopping Bourbon Country promove um happy hour especial, que vai girar em torno do tema Mesa & Moda, entre outros destaques. No comando das sugestões de mesa, a empresária Marinéia Roldão, que vem consolidando seu trabalho neste segmento, mostrando ao público como produzir lindas mesas para todas as ocasiões.

Ela diz que o evento anterior, intitulado Encontro para Mulheres, que também ganhou palco no Dado Bier, dia 16, foi um sucesso. Marinéia, que assina o blog As Meseiras, falou sobre a união que a mesa posta oferta à família e amigos e também produziu uma mesa romântica e uma mesa para uma só pessoa. “A mulher pode preparar uma mesa para agradar a si própria, para ser feliz”. Esta edição do encontro também contou com a participação da sexóloga, Liziana Baletrin, que deu dicas de receitas para apimentar a relação. Rosangela Matos sobre relacionamento. Já, Michele Ferreira abordou as transformações no puerpério. Ela é enfermeira neonatal, mestranda em Avaliação, Produção e Inovação de Tecnologias para o SUS, presta assessoria educacional em saúde e atua ainda como consultora em amamentação e cuidados Materno-infantil.

