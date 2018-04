Vem aí o Prêmio Gestor Público 2018. O lançamento acontece hoje (03) às 13, na AL e as inscrições vão até o dia 29/06

Com o tema central Receita para Crescer, o Prêmio Gestor Público (PGP) 2018 será lançado nesta terça-feira (03) às 13h, na Assembleia Legislativa, no Salão Júlio de Castilhos. A premiação vai avaliar e premiar os melhores projetos públicos dos municípios gaúchos que apresentarem alternativas para sair da crise via o incremento da arrecadação.

As inscrições poderão ser feitas pelas prefeituras gaúchas a partir de hoje (03). O PGP também receberá inscrições de projetos de todas as funções de governo até o dia 29 de junho através do site www.premiogestorpublico.org.br. O troféu destaque desta edição será concedido ao projeto vencedor na área da Administração Tributária.

A iniciativa, que vem sendo realizada desde 2002, é do SINDIFISCO-RS, presidido por Celso Malhani de Souza. A coordenação do Prêmio é de Altemir Feltrin da Silva.

