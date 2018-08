Vem aí o Torneio de Aniversário da Associação Brasileira Feminina de Golfe Sênior

A ABFGS (Associação Brasileira Feminina de Golfe Sênior) promove um torneio especial que visa marcar seu 28º ano de realização. O evento acontece no próximo dia 23, a partir das 18h30min, no Porto Alegre Country Club. A entidade, presidida por Zenia Aranha da Silveira, vai destacar as categorias Scratch, Seniores e Convidadas. Os Prêmios serão para Longest Drive, Nearest to the Pin e modalidade Stroke Play.

Maiores informações podem ser obtidas na página da entidade através do endereço eletrônico www.facebook.com/abfgs/

