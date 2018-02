Vem aí o Troféu Brasil Expodireto que chega a sua 9ª edição premiando os melhores do agronegócio

Numa realização da Rede Pampa e Cotrijal, com apoio do Sicredi, Icatu Seguros e Mapfre, acontece neste domingo, dia 04, a 9ª edição do Troféu Brasil Expodireto /O Sul, que objetiva destacar os melhores do agronegócio, homenageando personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do setor.

O evento, que ganha palco nos salões do Centro de Eventos Bier Site, em Carazinho/RS, integra o calendário oficial da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, que chega a sua 19ª edição, em Não-Me-Toque, entre 5 e 9 de março. Os homenageados são agraciados com o Troféu Brasil Expodireto, uma criação da artista plástica Glorinha Corbeta.

