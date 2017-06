Vem aí o XV Fórum Internacional de Administração

Nesta segunda-feira (19), às 19h30, será lançado o XV Fórum Internacional de Administração (FIA), na Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000 | Bairro Cristal – Porto Alegre – RS). O evento, realizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) juntamente com o Conselho Federal de Administração (CFA), tem como co-promotor o CRA-RJ e acontecerá entre os dias 25 e 28 de outubro, em Gramado/RS, tendo como tema central “A Retomada do Desenvolvimento e Os Novos Desafios da Administração”.

