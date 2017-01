Vem aí um celular que você pode usar à vontade durante uma sessão de cinema

Em breve, a mensagem “Por favor, desliguem os seus celulares” antes de um filme pode ser substituída por “Por favor, coloquem os seus celulares em modo cinema”.

Os especialistas em tecnologia Scott Dickson e o site AppleInsider afirmam que a Apple está preparando uma inovação para os iPhones e iPads, na versão 10.3 do iOS, incluindo o “modo cinema”. A função seria capaz de bloquear chamadas, sons e respostas de aplicativos, além de automaticamente reduzir a luminosidade da tela. Ou seja, seria uma versão melhorada do famoso “modo silencioso”.

As fontes divergem sobre a aplicação do “modo cinema”. Scott Dickson declara que a funcionalidade estará disponível para todos os celulares a partir do dia 10 de janeiro, enquanto a AppleInsider é mais precavida, sugerindo que a nova ferramenta será centrada nos iPads, sem previsão para funcionamento total nos telefones celulares.

Enquanto a luz do celular alheio pode ser bastante incômoda durante a sessão, alguns cinemas têm pensado em maneiras de incorporar o aparelho ao ambiente. Na China, alguns cinemas permitem que os espectadores digitem as suas reações ao vivo, sendo publicadas no canto da tela enquanto o filme é projetado.

