Vem aí um revolucionário iPhone 8 com um visual jamais imaginado

Depois do lançamento dos novos iPhone 7 e 7 Plus, muitos fãs já estão em debate sobre o futuro design da gigante da maçã. Com a chegada da nova linha de dispositivos, a Apple dá início a um conceito mais moderno para a companhia, com um design diferenciado e arrojado, além do módulo dual câmera que oferece resultados impressionantes.

Além disso, algo que chamou muito a atenção dos usuários, foi a extinção da emblemática entrada de 3,5 milímetros para fones de ouvido, também conhecida como P2, que gerou certa controvérsia por parte dos proprietários dos smartphones. Levando em consideração o novo paradigma da companhia, o que podemos esperar para o futuro iPhone?

Como a comunidade de rumores não dorme em serviço, os vazamentos envolvendo o novo smartphone da Apple continuam aparecendo de forma constante na internet, e foi anunciado inclusive que o mesmo possivelmente receberá o nome de iPhone 8.

Design.

Com detalhes futuristas e um aspecto mais sutil nas bordas, os conceitos apresentados até o momento de fato são bem interessantes. Ainda com a promessa de lançamento já para o próximo ano, o futuro iPhone 8 pode trazer mudanças drásticas no usual modelo da Apple.

De acordo com relatórios prévios, o iPhone 8 contará com uma tela Oled que cobre quase toda a parte frontal do smartphone, e os botões home e leitor de impressões digitais serão incorporados na parte inferior da tela. Ainda é especulado que possua uma estrutura de alumínio, sendo mais resistente e leve, semelhante ao conceito do iPhone 4.

Porém, recentemente uma nova publicação anunciou que todos esses relatórios anteriores não são verídicos, e o iPhone 8 de fato será diferente de tudo aquilo que o mundo já viu.

Ele salienta ainda que a próxima geração do iPhone terá cores mais claras, e a Apple ainda pode acabar adotando o padrão transparente para o design. O usuário também escreveu que o dispositivo terá suporte para realidade aumentada nativamente, visto que a Apple também já anunciou que tem grande interesse nessa tecnologia.

Rumores.

Ainda são apenas rumores, e, até o momento, a Apple não confirmou a veracidade de quaisquer informações que tenham aparecido on-line. Como a empresa atualmente está direcionando o foco totalmente para a promoção dos novos iPhone 7 e 7 Plus, o iPhone 8 ainda permanece em total silêncio, e quaisquer detalhes continuam trancados a sete chaves. Mas, de qualquer forma, vale apreciar todos os modelos apresentados até o momento de forma não oficial.

