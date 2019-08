Vem frio por aí! Temperatura pode cair quase 15°C no estado

Depois de uma semana de sol e muito calor no Rio Grande do Sul, o clima mudará neste sábado. Há previsão para precipitação a qualquer hora do dia e acumulados de chuva, principalmente na parte leste. Já a temperatura entrará em declínio por causa da chegada de uma massa de ar polar. Os termômetros tendem a cair 15°C no estado.

As temperaturas devem ter mínima de 9ºC em Livramento. Já em Porto Alegre, o dia deve amanhecer em 11°C e a máxima deverá ser de 17°C. Na região central, em Santa Maria, a miníma será de 11°C, podendo chegar a 18°C, assim como em Rio Grande.