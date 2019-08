A rainha da sofrência acaba de anunciar que vai lançar o terceiro volume do projeto “Todos os Cantos” na próxima semana. Pelo nome das músicas novas, já podemos saber o que esperar: “Supera”, “Abandono de Incapaz” e “Intenção”.

No dia 16 agosto “Todo Mundo Vai Sofrer”, já está na agenda! Vale lembrar que Marília também está em fase de shows por todo o Brasil. No dia 11 deste mês, Porto Alegre receberá a cantora no Marina Navegantes São João.

