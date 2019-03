A Caixa Econômica Federal anunciou ontem (22) o ganhador da Mega-Sena retirou o prêmio de R$ 78.938.208,62. A aposta foi feita em Gravataí, o sorteio foi realizado em 6 de março. Os números sorteados foram 02, 03, 06, 18, 20 e 28; e o sortudo realizou uma aposta simples de R$ 3,50.

Em 2018, a mesma lotérica premiou um apostador com R$ 20 milhões. A lotérica fica localizada no bairro Morada do Vale I, em Gravataí.

