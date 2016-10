Vencedor do concurso Prêmio Juan Carlos Amat faz recital no Santander Cultural

No próximo sábado (15), às 17h, o Santander Cultural recebe Jean Lopes, vencedor do Prêmio Juan Carlos Amat, para recital com entrada franca. Natural de Porto Seguro (Bahia), Lopes é licenciado em música pela UFRGS (graduação obtida em 2015) e atualmente está cursando o bacharelado em violão clássico na mesma universidade, sob orientação do professor Paulo Inda nas duas graduações.

Jean iniciou seus estudos de violão em 2004 com sua mãe, Fernanda Lopes (violonista, cantora e compositora). Em 2007 iniciou os estudos formais de música com o professor Daniel Mendes Eilers. Em 2011, ingressou no Curso de Extensão em Instrumentos Musicais da UFRGS (CEIM) tendo aulas com Paulo Inda e, posteriormente, com Rubens Baggio Lima. Foi aluno de Mario Ulloa, Francisco Gil, Maria Haro e Daniel Göritz.

Atualmente, intensifica suas atividades como compositor e arranjador. Sua atuação musical envolve o Grupo UPA! e faz parte, também, do Red Submarine Trio, além de duos de violão com Felipe Herbert e Ana Carolina Giollo e duo de violão e voz com Daniela Ayres.

