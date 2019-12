O sorteio do concurso especial será realizado na terça-feira. (Foto: Divulgação)

Mais de R$ 99,3 milhões em prêmios deixaram de ser resgatados desde o primeiro sorteio da Mega-Sena da Virada, em 2009, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas para o concurso especial deste ano, que pagará mais de R$ 300 milhões, podem ser feitas até as 16h de terça-feira (31), dia do sorteio. O bilhete mínimo custa R$ 4,50.

Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. Os ganhadores têm até 90 dias para retirar o prêmio.

É possível receber o dinheiro em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa.