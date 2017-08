Vencedores do Agronegócio 2017 recebem o troféu Três Porteiras

A cerimônia do 5º Prêmio Vencedores do Agronegócio: Troféu Três Porteiras marcou a edição desta quarta-feira (30) do Tá na Mesa, no Restaurante Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil. Voltado à valorização do agronegócio, o prêmio homenageou nove projetos que se destacaram pela eficiência, qualidade e modernização de processos ligados ao trabalho rural.

Para a Federasul, que promove a premiação, é fundamental que bons exemplos sejam compartilhados para que sirvam como referência para outros empresários. “O campo é, sem dúvida, merecedor desse destaque. Não consigo imaginar como empreender em um mercado cheio de incertezas dependendo diretamente da natureza. Tenho certeza de que isso é para corajosos e para poucos”, disse a presidente da entidade, Simone Leite.

Neste ano, foram 18 cases inscritos, avaliados sob critérios como criatividade e inovação, estratégia de negócio, ferramenta de marketing e resultados finais. Seis vencedores receberam o troféu Três Porteiras, criado pela artista plástica Angela Pettini, e três destaques especiais foram homenageados (lista abaixo). Além das empresas vencedoras, as Associações Comerciais e Industriais que abrigam os grupos agraciados também receberam destaque.

“A importância de uma premiação como essa é gratificante e estimula e fomenta pesquisas de insumos que colaboram com o desenvolvimento do campo”, assegurou o CEO da Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos LTDA, vencedora na Categoria Indústria de Insumos, Marcelo de Godoy Oliveira.

Já o presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini, frisou que “um reconhecimento desses mostra que temos a obrigação de evoluir e aperfeiçoar as tecnologias de combate a problemas sanitários em prol da qualidade extrema de nossos produtos”.

Aproveitando o momento de confraternização, a Federasul homenageou a Expointer pela sua importância e magnitude ao trabalhar com o setor rural. “Esta feira enaltece o papel do Rio Grande do Sul perante a América Latina e o Brasil. Ela é sem dúvida o exemplo de como funciona bem a parceria entre o poder público e o setor privado”, reforçou Simone em distinção recebida pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, representando o governo do Estado.

Na oportunidade, a presidente ainda demonstrou interesse em participar mais ativamente da feira no próximo ano. “Não mediremos esforços para que em 2018, a Federasul marque presença com sua própria casa na Expointer”, defendeu.

Confira os vencedores

Categoria Indústria de Insumos: Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos LTDA. Jose ricardo cunha

Categoria Produção Agropecuária: Dália Alimentos – Cooperativa Dos Suinocultores De Encantado

Categoria Agroindústria (Processamento): Flora Natural

Categoria Distribuição: Tecon Rio Grande S.A

Categoria Serviços De Apoio Ao Agronegócio: Instituto Rio Grandense Do Arroz – Irga

Categoria Sustentabilidade Social, Econômica E Ambiental: Fazenda Quinta Da Estância

Destaques especiais

Categoria Produção Agropecuária: Fraise – Paixão Por Morangos

Categoria Agroindústria (Processamento): Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo

Categoria Serviços De Apoio Ao Agronegócio: Associação Dos Arrozeiros De Alegrete

*A categoria “Indústria de Máquinas e Equipamentos” não teve case agraciado.

Sobre o prêmio

Criado em 2013 para reconhecer e destacar o trabalho dedicado ao agrobusiness pelos empresários gaúchos, o Prêmio Vencedores do Agronegócio chega a sua 5ª edição incentivando as boas iniciativas e o empoderando os empresários rurais para o crescimento do Estado.

