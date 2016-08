Vencedores do Freio de Ouro confirmam favoritismo durante o ciclo

Cerca de 15 mil pessoas lotaram as dependências do complexo da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), para acompanhar a grande final do Freio de Ouro. Os vencedores, tanto dos machos quanto das fêmeas, despontaram como favoritos e lideraram a competição desde o início das etapas funcionais.

Nas fêmeas, a vencedora do Freio de Ouro foi a Farrera de Los Campos, da Estância Vendramin, de Ponta Grossa (PR), guiada pelo ginete Antonieto Rosa, com média de 20.998. Segundo o expositor Aldo Vendramin, é grande a satisfação de ganhar mais um Freio de Ouro. Ele foi campeão em 2013 com a égua Oraca do Itapororó. “É difícil segurar a emoção. Todo o criador sonha em vencer esta competição. E esta conquista é fruto de um trabalho realizado na estância, onde foram definidas as metas a serem seguidas”, afirma.

Já nos machos o título foi para Harmonia Temprano, da Cabanha Harmonia, de Santa Vitória do Palmar (RS), montado pelo ginete Zeca Macedo, com média de 22.607. O expositor é a Harmonia Agricultura Pecuária Ltda. Para Rodrigo Teixeira, um dos proprietários da cabanha, a conquista do Freio de Ouro se deve a um bom planejamento estratégico. “Vencemos o Freio de Ouro há dez anos com o pai desse cavalo, o Ganadero da Harmonia, e a partir daí começamos a trabalhar com os filhos dele. Dez anos depois fomos coroados novamente com um prêmio dessa importância. O Freio de Ouro é uma ferramenta de seleção de muita importância e nós podemos aprender com ela”, garante Teixeira.

O presidente da ABCCC, José Luiz Laitano, afirma que não foi nenhuma surpresa o resultado da competição. Salienta que os animais que vêm demonstrando eficiência no ciclo chegam com maior potencial na final do Freio de Ouro. “Lógico que há uma incógnita, porque tem o dia do cavalo e do ginete, mas realmente ganha quem está em condições. Isso vem sendo demonstrado há muito anos e foi aparecendo durante a edição toda esse ano. O Freio de Ouro é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a avaliação é positiva, com sucesso de público”, salienta Laitano.

O ginete destaque do ano foi Guto Freire. O circuito do Freio de Ouro 2016, organizado pela ABCCC conta com o patrocínio de Ipiranga, Massey Ferguson e Ford. O apoio é da Supra.

Comentários