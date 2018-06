Vencedores do Prêmio Exportação RS 2018 foram agraciados em Porto Alegre

O Conselho do Prêmio Exportação Rio Grande do Sul realizou, na noite de quinta-feira (07), em Porto Alegre, a premiação das 55 empresas agraciadas neste ano. Na ocasião, foram destaques empresas em categorias quantitativa, com base em dados de exportação do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e qualitativa, com base na expertise das entidades representadas no Conselho do Prêmio Exportação RS.

No evento, o conselho também entregou o prêmio Personalidade Competitividade Internacional 2018 para Cláudio Guenther, presidente da Stihl no Brasil. A categoria Personalidade Competitividade Internacional é oferecida todos os anos a uma liderança empresarial ou profissional que atua no comércio exterior e que tenha realizado ações de incentivo à inserção de produtos brasileiros no mercado externo.

Este ano, o conselho fez uma homenagem póstuma a Raul Randon, um dos fundadores das empresas Randon, por sua contribuição ao mercado exportador. O conselho é formado por líderes das 18 instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador do Estado. São elas: Apex-Brasil, Agenda 2020, ADVB/RS, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, FEE, Movimento Brasil Competitivo, Porto do Rio Grande, PwC Brasil, PGQP, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do RS e UFRGS.

Lista de premiados

CATEGORIA QUALITATIVA

Pequeno Desbravador Internacional

De Sírius Cosméticos

Lexsis Sistemas

Maquetec do Brasil

Maria Pavan

Pipi Dolly´s

Uno Mundo

Zotti Termoplástico Ind. e Com. Ltda.

Destaque Mercadológico

3 Tentos Agroindustrial

Cooperativa Languiru Ltda.

Docile

Randon Implementos

Destaque Inovação Tecnológica

Tecnova

Destaque Avanço Global

Newfer

Simbiose Agrotecnologia Biológica

Destaque Serviço de Suporte à Exportação

Comissária Pibernat

Euro-américa International Freight Forwarders

Grupo Doracorp

Interlink Cargo

Tecon Rio Grande

Tito Smart Modal Logistics

Dinamismo Exportador Trading

Exicon Trading

Destaque Setorial

AEL Sistemas – Serviços Tecnologia da Informação

Bia Brazil Activewear – Têxtil

Cachaçaria Weber Haus – Bebidas

Cavaletti S.A Cadeiras Profissionais – Móveis

Checklist Fácil – Serviços Tecnologia da Informação

Dana – Autopeças

E. R. Amantino (Boito) – Metalúrgico

Elliottiis do Brasil – Móveis

Fante – Vinhos, sucos e destilados – Bebidas

FCC – Químico

JGB Equipamentos Segurança S.A – Máquinas/Equipamentos

Leal Santos – Alimentos

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda. – Indústria

Mega Embalagens – Plástico

Móveis Carraro Ltda. – Móveis

Noko Quimíca – Químico

Piomade – Madeiras/Derivados

RAR | RASIP– Alimentos

Sena Madeiras – Madeiras/Derivados

Tecnovin do Brasil – Bebidas

Vinícola Aurora – Bebidas

Werner Calçados Ltda. – Calçados/Couros/Artefatos

Xalingo indústria e Comércio – Plástico

CATEGORIA QUANTITATIVA

Dinamismo Exportador

Agropecuária Schio

Kuhn do Brasil

Prisma Brazil

Trajetória Exportadora Master

CMPC Celulose Riograndense

Marcopolo

Diversificação de Mercados

Florestal Alimentos

Fras-Le

Stihl Ferramentas Motorizadas

TDK – Epcos do Brasil

Tramontina

