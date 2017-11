Vencedores do Top de Marketing serão premiados no dia 12 de dezembro em Porto Alegre

A ADVB-RS divulgará no dia 12 de dezembro os vencedores de mais uma edição do Top de Marketing, prêmio da entidade que visa valorizar e reconhecer cases de sucesso do setor. O evento será realizado no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. As empresas vencedoras das distinções especiais (ouro, prata e bronze), somente nas categorias setores de mercado, serão anunciadas apenas na cerimônia de premiação.

“Com muita satisfação, vejo marcas que estão construindo um relacionamento importante com seus públicos, de impacto no desenvolvimento social e no futuro que queremos. O Top a cada ano apresenta mais consistência nos cases e reconhecimento do mercado gaúcho. Estamos muito felizes com o resultado e seriedade de mais uma edição”, avalia Mauro Mabilde, presidente do júri do Top de Marketing ADVB/RS 2017.

Promovido há 35 anos, o Top de Marketing é considerado o prêmio de marketing mais tradicional do Sul do País, reconhecendo as melhores estratégias e práticas mercadológicas de organizações em diferentes segmentos de atuação. Conheça abaixo os vencedores:

Categorias Setores de Mercado EMPRESA TÍTULO DO CASE CATEGORIA DO CASE Associação Hospitalar Moinhos de Vento UTI Visitas – A visita familiar ampliada gerando benefícios para a recuperação de pacientes Top Inovação em Processos ADVB/RS Banrisul S.A. Banrisul: DIGITAL, Clique e Simplifique Tecnologia Banrisul S.A. Banrisul: DIGITAL, Clique e Simplifique Top Inovação em Serviços ADVB/RS Cooperativa Santa Clara Plantando o Bem por uma sociedade sustentável Agribusiness Cooperativa Santa Clara Plantando o Bem por uma sociedade sustentável Top Sustentabilidade ADVB/RS Lebes Lebes Life Store Varejo Grêmio Foot Ball Porto Alegrense Rei de Copas – A criação de expectativa como estratégia para a conquista de um título esperado há 15 anos Esportes Icatu Seguros Oficina do Futuro – Como a Icatu transformou a venda de previdência no Sicredi Seguros Imobiliária Taperinha E Agora Raquel: o tira dúvidas do mercado imobiliário Comunicação Melnick Even Incorporação e Construção Linked – Um empreendimento co-branding que está transformando uma região de Porto Alegre Construção Civil MML Arquitetura e Engenharia Ltda Mood Independência Top Inovação em Produto ADVB/RS Saque e Pague Agência Digital Saque e Pague: Tecnologia brasileira transformando a relação das pessoas com seus bancos Finanças Unimed Porto Alegre Hackaton Unimed Porto Alegre – As equipes da Cooperativa pensam fora da caixa e constroem a Unimed Porto Alegre do futuro Saúde Grupo Vibra nat. Verde Indústria

Categorias Prêmio Incentivo Instituto do Câncer Infantil Coragem para Fazer Mais Top Desenvolvimento Social Rocket.Chat Plataforma de Comunicação Top Startup

