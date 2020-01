Porto Alegre Venda da folha dos servidores de Porto Alegre será usada pela primeira vez em investimentos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Contrato de R$ 89 milhões com a Caixa foi acertado pelo prefeito Marchezan em Brasília. Foto: (Foto: Vanessa Sampaio/PMPA) Contrato de R$ 89 milhões com a Caixa foi acertado pelo prefeito Marchezan em Brasília. (Foto: Vanessa Sampaio/PMPA) Foto: (Foto: Vanessa Sampaio/PMPA)

Em reunião com a diretoria da Caixa Econômica Federal, nesta quinta-feira (16), o prefeito Nelson Marchezan Júnior acertou a assinatura do contrato de venda da folha de pagamento do funcionalismo por R$ 89 milhões. Uma parte do valor será destinado ao Fundo de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre, que vai disponibilizar R$ 20 milhões para incentivo ao desenvolvimento de startups com projetos de interesse público. “Depois que fizemos reformas estruturantes que revolucionaram o futuro da Capital, viabilizar crédito e investimentos é tornar sustentável um novo projeto de cidade”, afirma o prefeito.

Esta é a primeira vez que recursos da venda da folha de pagamento estarão sendo alocados em investimentos em benefício da população, sem a utilização do caixa único da prefeitura para despesas correntes. A medida foi tomada três vezes em governos anteriores, mas para cobrir despesas de pessoal e custeio da máquina pública.

Na agenda em Brasília, o prefeito também conversou sobre os R$ 130 milhões de financiamento que já estavam garantidos para pavimentação estrutural de vias públicas de Porto Alegre e sobre uma futura operação de crédito para renovação da frota de ônibus da Carris. De acordo com a vice presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé, Porto Alegre “é importante parceira da carteira de clientes do banco”.

Marchezan também analisou programas de patrocínio da Caixa para pleitear recursos a eventos de interesse público no calendário da cidade e iniciou conversas sobre a viabilização de parcerias para abrir lotéricas em terminais de ônibus de Porto Alegre. Tratou ainda sobre o contrato que está sendo construído em parceria entre a Prefeitura e a Caixa para avaliar cerca de 60 imóveis do Município que possam ser objeto de permuta. “A ideia é que a iniciativa privada consiga transformá-los em construções de interesse e de utilidade pública, da forma mais rápida possível”, explica.

Mesmo em agenda oficial fora da Capital, o prefeito seguiu coordenando ações para minimizar os impactos da forte chuva de quarta-feira (15). Ele orientou que fosse dada sequência no cumprimento do protocolo de atendimento a casos de situação de emergência, que reúne os principais órgãos do Executivo e do Estado.

