As vendas de cimento no Brasil tiveram forte alta em junho na comparação anual. Segundo dados da entidade que representa os fabricantes de cimento, Snic, as vendas do insumo em junho somaram 4,972 milhões de toneladas, um crescimento de 13,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, e expansão de 38,6% frente ao volume de maio.

