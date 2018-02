A Eletrobras decidiu vender as seis distribuidoras da empresa localizadas no Norte e Nordeste do País. A estatal vai assumir as dívidas dessas subsidiárias, com o objetivo de viabilizar esse processo. O valor pode chegar a 19,7 bilhões de reais, a depender do entendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Justiça.

