Acontece Venda de ingressos para o Carnaval de Uruguaiana terá horário ampliado a partir desta segunda-feira (06)

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

As pessoas que ainda não adquiriram os ingressos para as noites de Carnaval terão mais possibilidades de garantir o seu lugar nas arquibancadas para o espetáculo que acontece nos dias 12, 13 e 14 de março Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A partir de segunda-feira (6) o escritório da Bah Entretenimento (localizado na Estação Rodoviária de Uruguaiana) funcionará de segunda à sexta-feira das 09h às 12h, das 14h às 18h e no sábado das 09h às 12h.

” As expectativas para o Carnaval são as melhores possíveis. A venda dos ingressos já superou nossa expectativa em 30% em relação aos anos anteriores. As escolas estão preparadas para um grande show na avenida. Neste ano teremos nova estrutura e, uma das novidades será a Praça de Alimentação em espaço diferenciado (mas de acesso aos camarotes) com isso, as pessoas terão mais conforto e agilidade. Temos certeza que vai ser uma grande festa” disse, Richard Amaral, um dos sócios da Bah Entretenimento.

