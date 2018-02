A venda de smartphones caiu pela primeira vez desde 2004

As vendas de smartphones, pela primeira vez desde 2004, caíram no último trimestre de 2017, aponta a consultoria Gartner. Segundo relatório, foram vendidas 408 milhões de unidades no quarto trimestre de 2017, cerca de 5,6% menor do que no mesmo período de 2016. Ao contar os quatro trimestres, no entanto, há crescimento de 1%.

Dois fatores levaram à queda da venda de smartphones no final do ano passado, diz Anshul Gupta, diretor de pesquisas da Gartner. “Primeiro, trocas de celulares, de feature phones para smartphones, desacelerou devido à falta de qualidade dos smartphones ultra-baratos e os usuários estão preferindo comprar feature phones de maior qualidade”, explica.

“Segundo, os usuários de smartphones estão trocando por modelos com maior qualidade, e que duram mais, aumentando o ciclo de troca”, conclui.

Além disso, usuários possuem altas expectativas ao trocar de celular. Fatores como conectividade em 4G e boas câmeras já estão disponíveis há tempos no mercado e, já há alguns anos, que não surgem melhorias significativas em novos modelos. Isso tem enfraquecido a venda de novos smartphones, diz Gupta.

Enquanto os fabricantes tentam dar um jeito de resolver essa situação, eles continuam brigando para ver quem vende mais celulares no mundo. Quem tem liderado essa corrida é a Samsung. E não só isso. Ela tem aberto distância da Apple, a segunda colocada.

Segundo a Gartner, a Samsung vendeu 20,9% de todos os smartphones em 2017, enquanto que a Apple obteve um market share de 14%. Um ano antes, essa razão estava em 20,5% para a Samsung e 14,4% para a Apple.

