Brasil Venda de veículos novos no País tem o melhor desempenho em cinco anos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Foram emplacados 2,78 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus Foto: Reprodução Foram emplacados 2,78 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A venda de veículos novos cresceu 8,65% em 2019, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (02) pela Fenabrave (associação das concessionárias). É o melhor número do setor em cinco anos. Foram emplacados 2,78 milhões de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em todo o país. Como comparação, em 2018, foram 2,56 milhões.

O resultado é o melhor para um ano desde 2014, quando foram vendidos 3,49 milhões de veículos. Ainda assim, os números ainda estão distantes de 2012, ano em que a indústria vendeu mais veículos no Brasil, com 3,80 milhões.

Os números de produção de veículos, exportações e importações serão divulgados na próxima terça-feira (07), pela associação das montadoras, a Anfavea. Em nota, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Junior afirmou que o “desempenho positivo se deve a alguns fatores econômicos, como taxa de juros menores e à queda nos índices de inadimplência e de desemprego”.

Considerando apenas o mês de dezembro, foram emplacadas 262.737 unidades, 12% mais em relação ao mesmo mês de 2018, quando foram vendidos 234.505 veículos.

Motos

Contado à parte, o segmento de motos teve alta de 14,6%. Foram emplacadas 1.077.553 motocicletas, contra 940.394 em 2018.

Outros segmentos

O segmento de pesados teve a maior alta entre todos. Para caminhões, ela foi de 33% em relação ao ano anterior, com 101.735 unidades emplacadas. As vendas de ônibus subiram quase 39%, somando 27.193 unidades. Para automóveis e comerciais leves (picapes e furgões), o aumento foi de 7,65%, com 2,65 milhões de emplacamentos.

Onix é o mais vendido pelo 5º ano

O Chevrolet Onix se confirmou como carro mais vendido. É o quinto ano consecutivo do modelo na liderança dos emplacamentos. Em 2019, foram vendidas 241.214 unidades do hatch, mais que o dobro das do segundo colocado, o Ford Ka (104.331). Em terceiro ficou o Hyundai HB20 (101.590), que foi vice-líder nos últimos anos.

Expectativas para 2020

Para 2020, a Fenabrave projeta uma nova alta nas vendas. A previsão é que o mercado suba 9,67%, considerando carros, motos, comerciais leves, caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário