Venda de veículos salta em maio no Brasil. Alta foi de quase 22% em relação ao resultado de maio do ano passado quando houve a greve dos caminhoneiros

Os licenciamentos de veículos novos no Brasil em maio subiram quase 22% sobre mesmo mês de 2018, quando as vendas do setor foram atingidas por impactos da paralisação dos caminhoneiros, segundo dados informados nesta segunda-feira (03) pela Fenabrave (associação que representa concessionários).

Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 245,5 mil unidades no mês passado, ante 201,9 mil registrados um ano antes, segundo a entidade. Na comparação com abril, as vendas em maio subiram 5,8%. Com isso, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, as vendas de veículos novos no Brasil somaram 1,085 milhão de unidades, alta de 12,5% ante mesmo período de 2018.

“Em dias úteis, sendo 22 dias em maio, contra 21 dias em abril, o mercado evoluiu 0,78%”, disse em comunicado o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior. “O consumidor final, pessoa física, foi mais impactado por essa quebra de expectativa [sobre o crescimento da economia], mantendo-se cauteloso e postergando a decisão de compra.”

O boletim Focus do BC (Banco Central) de mais cedo trouxe a 14ª redução semanal seguida na projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do País em 2019, de 1,23% para 1,13%. Por segmento, as vendas de carros e comerciais leves subiram 20,2% ano a ano em maio e 5,8% sobre abril, para 234,2 mil unidades, acumulando nos primeiros cinco meses do ano expansão de 11,1%, a 1,035 milhão de unidades.

A projeção da Anfavea (associação de montadoras de veículos), para os emplacamentos de carros e comerciais leves em 2019 aponta alta de 11,3% ante 2018, a 2,755 milhões de unidades. A entidade divulga dados consolidados do setor, incluindo produção e exportações na quinta-feira (06). As vendas de caminhões seguem em alta em meio às incertezas criadas desde a paralisação dos caminhoneiros do ano passado, com empresas de vários setores optando por formar frotas próprias, enquanto o crescimento econômico segue patinando.

Os licenciamentos dessa categoria somaram 9.197 veículos em maio, crescimentos de 8,3% sobre abril e de quase 61% na comparação anual. No ano, as vendas de caminhões novos têm alta de cerca de 47%, a 39 mil unidades. No mês passado, o grupo Fiat Chrysler apurou vendas de cerca de 42,3 mil automóveis e comerciais leves, ante 41,1 mil da General Motors e 38,6 mil da Volkswagen, afirmou mais cedo uma fonte do setor.

A Renault ficou na quarta posição, com vendas de 20,9 mil veículos, e a Hyundai veio logo atrás, com 19,2 mil emplacamentos. Toyota e Ford ficaram praticamente empatadas na sexta posição no ranking de vendas de maio, com cerca de 19 mil licenciamentos cada, informou a fonte.

