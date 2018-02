Nessa quarta-feira, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por venda ilegal de remédios em um estabelecimento comercial no bairro Vila São Carlos, em Camaquã. De acordo com a delegada Karoline Calegari, foram apreendidos medicamentos de uso controlado e com prazo de validade vencido, além de aproximadamente 100 quilos de carne sem comprovação de procedência.

