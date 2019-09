Vendas aumentam 12% em quatro dias na Semana do Brasil; campanha termina neste domingo

As vendas no varejo em todo o Brasil tiveram um aumento de 12% em quatro dias, conforme o balanço divulgado neste sábado (14) pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência. O crescimento foi registrado entre os dias 6 e 9 de setembro, no início da campanha Semana do Brasil, que termina neste domingo (15).

LEIA MAIS: Saiba como aproveitar a Black Friday brasileira, que vai até 15 de setembro

Conforme a Secom, os resultados superaram as expectativas. A campanha tem como objetivo estimular as compras através de promoções e descontos especiais, para que sejam gerados resultados positivos para a economia do país. São mais de 4,5 mil empresas dos setores varejistas, imobiliádios, de publicidade e de comunicação que participam da ação.

A empresa de serviços financeiros Cielo levantou que os setores de maior aumento nas vendas foram os de cosméticos (19%), móveis e eletrônicos (16%), supermercados (13%) e vestuário (7%).

No setor imobiliário, o clima entre os empresários é de otimismo. “Desde o início da campanha, foi registrada uma adesão expressiva de incorporadoras, com mais de 50 empresas anunciando “1 ano de condomínio grátis” apenas na cidade de São Paulo. Houve aumento de visitas aos estandes e vários negócios estão sendo realizados”, diz a nota emitida pela Secom.

A semana, que aproveita as comemorações do 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil, tem como mote “Vamos valorizar o que é nosso” e é inspirada em campanhas de varejo de outros países, como os Estados Unidos, que costumam realizar promoções em feriados nacionais.

LEIA MAIS: Shoppings gaúchos da Multiplan participam de ofertas da Semana do Brasil

Deixe seu comentário: