Vendas da agricultura familiar crescem 66% no primeiro fim de semana

No primeiro fim de semana da Expointer, as vendas da agricultura familiar cresceram 66% em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme levantamento da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), entre sábado (25) e domingo (26) foram comercializados R$ 789,9 mil, contra R$ 474,2 mil do ano passado, resultando em aumento de 66%.

Na comparação entre este domingo e o domingo de 2017, o crescimento foi de 95%. Foram R$ 496,7 mil comercializados este ano, contra R$ 254,5 mil no domingo do ano passado. No ano passado, o volume total de vendas foi de R$ 2,8 milhões, cifra 40% superior ao negociado em 2016.

Os bons resultados, de acordo com o secretário da SDR, Tarcisio Minetto, são reflexo da duplicação da ampliação do pavilhão, com maior oferta de produtos, espaço mais adequado para os agricultores familiares e comodidade para os visitantes. “Todo mundo tem atração pelos saberes e sabores das etnias que colonizaram o Rio Grande do Sul, todo mundo tem atração por estes produtos, por isso o sucesso da agricultura familiar”, avaliou Minetto.

O pavilhão tem hoje 280 estandes para exposição e comercialização de produtos de 285 expositores, entre agroindústrias, artesanato, plantas e flores. O número de estandes aumentou 41% em relação ao ano passado, com a inauguração do novo pavilhão, que aumentou a área para cerca de sete mil metros quadrados. No ano passado, foram oferecidos 198 espaços.

Além de corredores mais amplos para circulação do público, a feira hoje tem capacidade para servir refeições a 400 pessoas simultaneamente, pois a área da praça de alimentação foi dobrada.

A Feira da Agricultura Familiar na Expointer é viabilizada com a parceria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), ligada à Casa Civil da Presidência da República, e administrada pela SDR em conjunto com a Sead, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Emater, Fetag/RS, Fetraf/RS e Via Campesina.

Deixe seu comentário: