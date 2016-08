Vendas da agricultura familiar crescem 8% no fim de semana da Expointer

O volume de vendas no primeiro fim de semana da 18ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Balanço divulgado nesta segunda-feira (27) indica que os 227 estandes, com vinhos, sucos, queijos, embutidos, artesanato, plantas e flores e cozinhas, comercializaram R$ 474,7 mil. “O aumento das vendas é decorrente do trabalho dos agricultores familiares, que trazem produtos de ótima qualidade e com ampla diversidade e inovação para o consumidor”, avalia o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Tarcisio Minetto.

No balanço da comercialização, as agroindústrias concentraram R$ 194,1 mil em vendas, enquanto o setor de artesanato faturou R$ 28,6 mil, e as cozinhas e sucos, R$ 32,2 mil. No primeiro fim de semana da edição passada da feira, os negócios ficaram em R$ 440,6 mil.

Expositores

As famílias vêm de 131 municípios, e os espaços de subdividem em 170 agroindústrias, 44 estandes de artesanato, nove expositores especializados em plantas e flores e quatro cozinhas para comercializar produtos da agricultura familiar. Os produtos orgânicos estão presentes na feira em 16 expositores das agroindústrias, com itens como sucos, chás, temperos, mel, rapaduras e cachaças com certificação.

Dos 227 expositores, 83% já estiveram em edições anteriores da feira, e 94% participam do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) e utilizam o Selo Sabor Gaúcho, 38% empregam matéria-prima vegetal e 35% animal em seus produtos, e 15% trabalham com produtos orgânicos. Em 2015, foram R$ 2,2 milhões em negócios na Feira da Agricultura Familiar.

