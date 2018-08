Vendas de embolsadora da Marcher Brasil devem crescer 20% na Expointer

A Marcher Brasil aposta em um aumento de 20% na comercialização da INGRAIN100 durante a 41ª Expointer. A embolsadora de grãos se destaca como best seller da Marcher Brasil no evento que, desde a estreia da empresa na feira, em 2007, vem apresentando performance de vendas crescente ano após ano. Capaz de gerar alta compactação de grãos dentro dos silos-bolsa, a INGRAIN100 é hoje responsável por 25% do faturamento da Marcher Brasil.

Participando da Expointer, que acontece em Esteio, de 25 de agosto a 2 de setembro, pela 12ª vez consecutiva, a Marcher Brasil se mostra otimista quanto ao armazenamento móvel no país, que deverá ser utilizado como solução para mais de 10% de toda a safra brasileira de 2018. “O armazenamento móvel dá poder de negociação e independência ao produtor e está crescendo como opção em todo o Brasil. Os estados que apresentam o maior market share são a Bahia e o Mato Grosso do Sul. Na Bahia, por exemplo, segue o padrão de armazenamento móvel da Argentina, com 60% da safra passando pela bolsa-silo”, afirma Fernando Herrmann, diretor da empresa.

INGRAIN100

Vencedora do prêmio Gerdau Melhores da Terra na categoria Destaque Agricultura de Escala, em 2014, a INGRAIN100 utiliza a força direta do trator para operar e está equipada com freios a disco de alta eficiência e fácil regulagem. Possui um exclusivo guincho elétrico para elevação do silo-bolsa que facilita sua operação.

