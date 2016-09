Vendas de máquinas na Expointer superam 1,8 bilhão de reais

O setor de máquinas e implementos agrícolas está comemorando o crescimento das vendas na edição deste ano da Expointer. O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers) divulgou nessa sexta-feira (2) a primeira parcial de vendas da exposição. Até o fechamento dos negócios de quinta-feira, o acumulado desde o início da feira soma R$ 1,8 bilhão. O valor já superior o total arrecadado em 2015, que chegou a R$ 1,69 bilhão em transações do setor de máquinas.

O presidente do Simers, Claudio Bier, comemora o crescimento dos negócios e o empreendedorismo do setor, mas admite surpresa com o montante negociado. “Chega a ser uma surpresa. Uma surpresa positiva”, festeja Bier. “Iniciamos a Expointer com a meta de repetirmos os números do ano passado, mas já superamos as vendas de 2015. O movimento está aquecido, com muitas vendas sendo fechadas hoje e com negócios encaminhados”, explica. Com o otimismo renovado, o presidente do Simers agora acredita ser possível chegar próximo dos R$ 2,5 bilhões em negociações de máquinas nesta Expointer.

Produtor de trigo, aveia e soja em Passo Fundo, Jeter Bertoletti, era um dos clientes que estava em negociações no setor de máquinas na tarde de sexta-feira (2). “Vale muito a pena comprar implementos aqui na Expointer, não tenha dúvidas”, afirma. “Aqui podemos comparar preços, financiamentos e produtividade de máquinas de diversas marcas em um só lugar”, acrescenta.

