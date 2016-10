Vendas do comércio brasileiro registram queda em agosto

As vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,6% em agosto em relação a julho, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (18). Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve recuo de 5,5% nas vendas do comércio. Esse é o 17º mês de queda consecutiva nessa base de comparação. Os dados constam da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio).

No acumulado do ano, a queda nas receitas do setor chegam a 6,6%. Nos 12 meses encerrados em agosto, a queda acumulada é de 6,7%. Seis dos oito ramos de atividade pesquisados pelo IBGE tiveram queda nas vendas na passagem de julho para agosto.

As maiores quedas na comparação mensal ficaram com equipamentos e material de escritório (-5%), artigos farmacêuticos, ortopédicos e cosméticos (-2,8%), móveis e eletrodomésticos (-2,1%), livros, jornais e revistas (-2,1%), combustíveis e lubrificantes (-2%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%). Na ponta oposta, as vendas de supermercados avançaram 0,8% e de tecidos e vestuário ficaram estáveis. (Folhapress)

