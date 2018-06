Vendas do varejo gaúcho cresceram 2,2% em abril

O varejo gaúcho seguiu, em abril, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE), a rota de crescimento verificada desde o início do ano passado. Na comparação entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2017 a alta no volume de vendas chegou a 2,2% no Rio Grande do Sul. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, o crescimento entre abril de 2018 e abril de 2017 foi de 8,4%.

– Embora tenha crescido de forma um pouco mais modesta que nos meses anteriores, o indicador mostra que o varejo gaúcho está passando por um processo de sustentação das vendas. O resultado de maio não deverá registrar expansão elevada, em função da paralisação dos caminhoneiros, mas acreditamos que o ano deve encerrar com um crescimento superior a 5% no varejo ampliado e maior que 3% no varejo restrito – avalia o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

A despeito de resultados negativos nos ramos de supermercados (-2,1%) e vestuário & calçados (-10%), Vitor Augusto Koch aponta que o Rio Grande do Sul segue aproveitando os bons resultados da safra agrícola e da queda da taxa Selic para investir em bens de consumo duráveis, como mostra o crescimento da comercialização de produtos de informática e comunicação (35,6% na comparação anual); veículos (30,1%) e eletrodomésticos (15,1%). Em maio e junho, tendo em vista a presença mais constante de temperaturas mais baixas, a expectativa é que as vendas de artigos de vestuário e de calçados tenham um incremento vigoroso.

A FCDL-RS entende que o ano pode finalizar com um crescimento maior nas vendas desde que a situação política e econômica do país seja normalizada, já que o atual momento de instabilidade causa insegurança nos consumidores.

